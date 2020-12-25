Лондон, , 15:34 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции выявлена в наиболее крупной в Великобритании лаборатории, которая проводит тесты на SARS-CoV-2, из-за возможных нарушений в учреждении правил безопасности. Об этом 25 декабря сообщает телеканал Sky News.

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Уточняется, что носители коронавируса выявлены в трех из четырех групп ученых, которые работают в лаборатории Milton Keynes Lighthouse Laboratory в городе Милтон-Кинс.

Также тесты на коронавирусную инфекцию показали положительный результат у административного персонала и работников складских помещений учреждения. При этом точное количество заразившихся коронавирусом не уточняется, однако известно, что от 20 до 70 сотрудников лаборатории перешли на режим самоизоляции.

В то же время, как сообщил Sky News один из сотрудников учреждения, который попросил не раскрывать его имя, в лаборатории происходило неоднократное нарушение правил безопасности из-за того, что, по словам сотрудника, лаборатория должна была достичь целевых показателей и проводить по 70 тысяч тестов на коронавирус в день.

Отмечается, что официальный представитель Национальной системы здравоохранения Англии (NHS) заявил телеканалу, что его ведомству известно о вспышке коронавируса в лаборатории, однако подчеркнул, что в учреждении соблюдали все меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных британского минздрава стало известно, что в Великобритании за сутки было выявлено 39 036 новых носителей коронавируса.