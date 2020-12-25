Волгоград, , 15:25 — REGNUM Новая партия вакцины «Спутник V» для представителей профессий группы риска прибыла в Волгоградскую область. Медучреждения получат 900 доз, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в региональном оперативном штабе.

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Вакцина предназначена для добровольцев из числа медработников, учителей и сотрудников социальной сферы. Новые 900 доз распределены по девяти медицинским учреждениям, пять из которых находятся в Волгограде. Прививочная кампания продлиться и в период новогодних каникул.

В Волгоградской области по данным на 25 декабря выявлен 33 тыс. 771 носитель инфекции, выздоровели 32 тыс. 035 человек, скончались 427 пациентов.