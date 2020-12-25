Берлин, , 15:21 — REGNUM Новый штамм коронавируса был выявлен в немецком регионе Баден-Вюртемберг. Носителем стала местная жительница, которая прилетела во Франкфурт-на-Майне из Лондона. Об этом 25 декабря сообщает Onet.pl.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

«По прибытии женщина прошла обязательный тест на наличие коронавирусной инфекции. Он дал положительный результат. Дальнейший генетический анализ образца в лаборатории в Берлине подтвердил, что в нем была запечатлена новая мутация вируса», — сообщили в министерстве здравоохранения Баден-Вюртемберга, добавив, что это первый такой случай.

Напомним, о мутации COVID-19 впервые сообщили в британском минздраве. Там заявили, что в последние дни у более 6 тысяч человек был выявлен новый штамм вируса. В основном на юге и юго-востоке Англии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), девять случаев заражения новым вариантом коронавируса были подтверждены в Дании, единичные случаи зафиксированы в Нидерландах, Австралии и Украине.