Екатеринбург, , 15:35 — REGNUM В Свердловской области удалось освободить более 20% мест для пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге.

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Чиновник подчеркнул, что увеличение числа свободных коек произошло естественным путём, за счёт выписываемых. Всего в регионе развёрнуто 10 090 коек для больных COVID-19.

«На сегодняшний день у нас более двух тысяч свободных коек», — уточнил Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выписано более 48 тыс. человек, переболевших COVID-19.

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