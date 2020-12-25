Москва, , 15:16 — REGNUM Учащиеся девятых классов по итогам текущего учебного года получат аттестаты на основании результатов ГИА лишь по русскому языку и математике. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого цитирует телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе министерства.

«Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике», — сказал Кравцов.

Он подчеркнул, что в 2021 году выпускники 9-х классов не будут сдавать учебные предметы по выбору.