Москва, , 15:11 — REGNUM Пять прикаспийских государств продлили запрет на коммерческий промысел осетровых рыб в Каспийском море на 2021 год, сообщили в пресс-службе федерального агентства по рыболовству.

Решение принято на заседании комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами.

В видеоконференции приняли участие представители России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении. Стороны также договорились представить обновленные научные рекомендации по периоду установления запрета.

Представители всех пяти стран заинтересовались совместным воспроизводством осетровых видов и научным сотрудничеством в этой сфере.

Отметим, резкое сокращение численности осетровых рыб в Каспийском море началось с 1991 года. В начале 20-го века здесь добывали около 40 тыс. тонн осетровых видов рыб.