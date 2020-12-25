Москва, , 15:10 — REGNUM Арт-объект «Алёнка», демонтированный в Нововоронеже 21 декабря после обвинений в «уродливости», предложил забрать лидер фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский.

«Алёнушка не уродливая, а вполне нормальная скульптура. Женщины не обязаны соответствовать «стандарту» красоты», — вступился Жириновский за «Алёнку».

»Так что если новоронежцам она не понравилась, мы готовы разместить скульптуру на одном из объектов ЛДПР. А пока я повесил её фото на дверях своей приемной в Госдуме», — рассказал Жириновский.

Как сообщало ИА REGNUM, арт-объект «Алёнка» был установлен в Нововоронеже 18 декабря к 250-летию основания села Новая Алёновка, на месте которого стоит сегодня город атомщиков. За считанные часы «Алёнка» стала знаменитостью после того, ка жители разместили в соцсетях фото «страшной» скульптуры. Власти пошли навстречу жителям и 21 декабря объект демонтировали. Вместе с тем, в администрацию города поступили уже десятки предложений выкупить нашумевший арт-объект, а власти Воронежа даже запустили опрос о том, хотят ли горожане увидеть «Алёнку» в своём городе.

Читайте ранее в этом сюжете: Нашумевшую «Алёнку» могут продать с аукциона