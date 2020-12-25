Элиста, , 15:07 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 110 человек. Выписаны с выздоровлением 140 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 25 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

В настоящее время лечение в ковидных стационарах получают 832 пациента, из них 117 человек — в госпитале для долечивания. Состояние 23 жителей республики врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 4 тыс. 329 человек.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 14 тыс. 285 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 11 тыс. 846 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 194 жителя республики.