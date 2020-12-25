Киев, , 15:11 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявили 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила 25 декабря пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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По данным пресс-службы, в стране госпитализированы 13 человек, остальные проходят лечение дома под присмотром врачей.

«По состоянию на 10:00 25 декабря в вооружённых силах Украины острая респираторная болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, выявлена у 2436 человек», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине за сутки выявили 11 035 случаев заражения SARS-CoV-2, 186 пациентов скончались из-за осложнений, вызванных болезнью.

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