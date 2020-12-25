Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге запустили первую очередь фармацевтического завода «Активный компонент». В церемонии принял участие премьер-министр Михаил Мишустин, который находится с рабочим визитом в Северной столице.

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«Сегодня мы присутствуем при запуске новой линии по производству субстанции для лекарственных препаратов. Это важнейшее событие для всей отечественной фармацевтической отрасли. Самостоятельный, независимый от импорта выпуск такой продукции позволяет формировать в стране полный цикл производства препаратов», — сказал Мишустин.

Благодаря предприятию в Петербурге смогут производить один из двух компонентов вакцины от COVID-19 «Спутник V», уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Проект реализуют в три стадии. Вторую очередь завода завершат в 2022 году, последнюю — в 2024-м.

Заметим, в сентябре компания BIOCAD также подписала соглашение о производстве вакцины «Спутник V» на своих мощностях. Предприятие инвестировало в процесс уже порядка 500 млн рублей собственных средств. В декабре 2020 года планируется выпустить 1 млн доз вакцины в Петербурге. Со временем компания намерена нарастить объем выпуск до 3−4 млн доз в месяц для того, чтобы максимально содействовать закрытию внутренней потребность страны в вакцине.