Анкара, , 15:03 — REGNUM Полный запрет на проведение в турецких гостиницах и виллах массовых новогодних развлекательных программ из-за пандемии коронавируса подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил об этом журналистам 25 декабря, его слова приводит телеканал NTV.

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«Мы не допустим массовых собраний людей независимо от того, намечаются ли такие вечеринки в отелях или на виллах, наши силы безопасности примут все меры предосторожности», — заявил турецкий лидер.

Также Эрдоган уточнил, что 28 декабря состоится заседание правительства страны, где будет обсуждаться данный вопрос и подчеркнул, что в канун Нового года все турецкие силовые структуры ужесточат проверки гостиниц и жилых помещений для недопущения массовых собраний людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря стало известно, что МВД Турции разослало в провинции страны циркуляр, в котором сообщается, что все развлекательные новогодние программы в отелях запрещены в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса.