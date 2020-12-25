Москва, , 14:59 — REGNUM В связи с нынешней санитарно-эпидемиологической ситуацией в России досрочный период проведения ЕГЭ и ОГЭ отменяется в 2021 году. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, которого цитирует телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий министерству.

ЕГЭ Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», — цитирует Кравцова автор канала.