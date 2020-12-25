Москва, , 14:58 — REGNUM В 2021 году аппараты правительства РФ и Совета Федерации полностью перейдут на электронный обмен документами. Об этом 25 декабря сообщает официальный сайт правительства РФ.

Руководители двух аппаратов, Дмитрий Григоренко и Геннадий Голов, утвердили списки документов, обмен которых будет проводиться в электронной форме. Для этого будет использоваться система межведомственного электронного документооборота.

«Благодаря этому более 65% всего документооборота между аппаратом правительства и аппаратом Совета Федерации полностью переводится в электронный вид», — говорится в информации.

На этом работа не остановится, и уже в первом квартале аппарат Совфеда проведёт аттестацию системы электронного документооборота, что позволит перейти в электронный обмен в том числе и документам, имеющим ограничения.

«Таким образом, весь документооборот между аппаратом правительства и аппаратом верхней палаты парламента будет переведён в электронный вид», — отметили в правительстве.