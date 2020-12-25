Москва, , 14:58 — REGNUM Почти половина жителей России (41%) принимает какие-либо меры предосторожности, чтобы не стать жертвой теракта. Чаще всего граждане не ходят в места скопления людей и обращают внимание на подозрительные предметы, бесхозные вещи (по 11%).

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Не общаются с подозрительными и незнакомыми людьми 9%. Проявляют бдительность и осторожность 9%. Сообщают правоохранительным органам обо всем подозрительном 6%.

Соблюдают все возможные меры безопасности, следую инструкциям, 2%. Не выходят в ночное время из дома и не гуляют по улицам 1%. Разъясняю меры безопасности детям и внукам 1%.

Опрос по телефону проведен 23−25 октября 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, работу российских спецслужб по предотвращению терактов хорошо оценивают 77% жителей России.

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