Брюссель, , 14:57 — REGNUM Между Москвой и Брюсселем налаживается авиасообщение. Сегодня, 25 декабря, в столицу Бельгии прибыл прямой чартерный рейс авиакомпании «Аэрофлот». Он стал первым с весны 2020 года, когда Россия прекратила авиасообщение с иностранными государствами.

«Рейс прибыл в соответствии с расписанием в 11:12 (13:12 мск)», — уточнили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

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Также сообщается, что российская авиакомпания получила разрешение на осуществление полётов до конца марта 2021 года. Рейсы из Москвы в Брюссель и обратно «Аэрофлот» будет выполнять на постоянной основе один раз в неделю по пятницам.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщения, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Такое решение было принято из-за ситуация с распространением коронавирусной инфекции.