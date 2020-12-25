Ставрополь, , 14:57 — REGNUM Суд на Ставрополье вынес обвинительный приговор подростку, который сбил насмерть сверстницу. Наказание осужденный будет отбывать в воспитательной колонии, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Установлено, что 13 августа текущего года 16-летний житель Кочубеевского района управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Во время езды по улицам села Кочубеевского подросток выехал на тротуар и сбил 15-летнюю девочку. Виновник ДТП не оказал пострадавшей помощь и не вызвал скорую помощь, а скрылся с места происшествия. От полученных травм девочка умерла.

Злоумышленник признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего, и оставлении в опасности. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в воспитательной колонии, а также оштрафовал на 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, данное происшествие вызвало на Ставрополье широкий общественный резонанс. Вечером того же дня жители Кочубеевского вышли на сход с требованием наказать виновника аварии. На место выезжали представители правительства края и администрации района, дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел краевого следственного управления СК РФ.

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