Джакарта, , 14:56 — REGNUM Ежедневный уровень заражения коронавирусом в Индонезии превышает 20%, что почти в пять раз выше стандартного показателя в 5%, установленного ВОЗ, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что уровень заражения коронавирусом в стране увеличился до 27,6% 21 декабря 2020 года. Затем 22−23 декабря 2020 года снизился до 20,62% и 22,39%. Этот показатель также сократился до 17,9% 24 декабря 2020 года.

Ранее эпидемиолог австралийского университета Дики Будиман призвал правительство Индонезии увеличить количество тестов на коронавирус, по крайней мере, в 2−3 раза.

«Мы должны увидеть эскалацию пандемии. ВОЗ устанавливает только минимальный предел. Очень важно, чтобы число тестов соответствовало эскалации пандемии», — отметил эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава института молекулярной биологии Эйкмана Амин Собандрио заявил, что процесс создания индонезийской вакцины против коронавируса идет по плану.

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