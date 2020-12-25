Душанбе, , 14:52 — REGNUM Русскоязычные школы на территории Таджикистана планируется начать строить летом 2021 года. Об этом заявил секретарь посольства России в Душанбе Игорь Бурулько.

По его словам, школы планируется построить в рамках двустороннего соглашения, подписанного в апреле 2019 года. Учебные заведения построят в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде.

Итоги конкурса по выбору генподрядчика планируется подвести в феврале 2021 года, сказал дипломат. Бурулько добавил, что подрядчика выберут среди российских компаний, а субподрядчиками станут таджикистанские компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении $30 млн на строительство и оснащение пяти школ в Таджикистане.

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