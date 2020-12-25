Москва, , 15:01 — REGNUM В иностранные государства было направлено около 15 млн российских ПЦР-тестов. Об этом 25 декабря рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

«Мы поняли, что весь наш фонд в этом году надо развернуть на борьбу с коронавирусом», — сказал Дмитриев.

По его словам, работа велась по трём основным направлениям: создание ПЦР-тестов, лекарств и вакцин от коронавирусной инфекции. В итоге эти действия показали свою эффективность.

«Около 15 млн тестов поставлено за рубеж. Это показывает их качество. Мы считаем, что наши тесты будут основой безопасности в аэропортах мира», — заявил Дмитриев.