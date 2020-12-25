Москва, , 14:46 — REGNUM Уже со следующей недели семена паслёновых культур из Израиля окажутся под запретом для ввоза в Россию. Такое решение принял Россельхознадзор в связи с выявлением в семенах томата, поставленных в Россию из Израиля компанией-экспортером Nirit Seeds Ltd, вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Читайте также: Россия разрешила поставки помидоров 12 предприятиям Азербайджана

Уточняется, что продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Национальной организацией по карантину и защите растений Израиля. Документ подтверждал её соответствие всем российским требованиям.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 28 декабря 2020 года вводит временный запрет на ввоз в Россию семян паслёновых культур из Израиля», — говорится в сообщении службы.

Такие меры приняты в целях «предотвращения заноса и распространения вируса на территории Российской Федерации», пояснили в Россельхознадзоре.