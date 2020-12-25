Уфа, , 14:44 — REGNUM 162 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 18 066 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 14 162 человека, в том числе 102 человека выздоровели за минувшие 24 часа. За минувшие сутки в регионе была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19.

В больницах продолжают лечение 877 пациентов, из них 57 человек находятся в тяжелом состоянии, а 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ. При этом 2896 человек лечатся на дому.

Отмечается, что за сутки в республике выявили 405 случаев внебольничной пневмонии, при этом 376 человек выздоровело.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 24 декабря в Башкирии за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом.

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