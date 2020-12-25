Курск, , 14:45 — REGNUM Ещё 187 носителей коронавируса выявлено в Курской области 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1491 пациент.

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Всего в Курской области подтверждено 19 тыс. 701 случай заражения инфекцией. За минувшие сутки выписаны после лечения 178 пациентов, в целом справились с коронавирусом 17 тыс. 867 человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ в инфекционных стационарах находятся 144 пациента.

Зарегистрировано три летальных исхода. Всего от тяжёлой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончались 283 человека.