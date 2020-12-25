Москва, , 14:41 — REGNUM Эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых в 2020 году был распространён на все регионы России. Об этом заявил адвокат Александр Зорин, рассказывая об итогах 2020 года.

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«В 2019 году в Российской Федерации был запущен эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых, а в 2020 году он был распространен с четырех «пилотных» регионов на всю страну. Как известно, главной целью эксперимента стало предоставление возможности самозанятым гражданам оформить свою деятельность и свои доходы, а государству — получать налоги от налогообложения тех категорий граждан, которые прежде нигде официально не работали, либо совмещали основную работу с дополнительной незарегистрированной деятельностью, и не собирались при этом оформлять статус индивидуального предпринимателя», — сказал он.

По словам эксперта, эксперимент с самозанятыми действительно оказался эффективным: в регионах начался массовый вывод доходов из тени. Например, в Удмуртии только за 2 месяца 2020 года было зарегистрировано более 3000 самозанятых. В Курской области за тот же срок зарегистрировались 1500 самозанятых.

«В августе 2020 года Федеральная налоговая служба РФ назвала общее количество зарегистрированных самозанятых — более 1 млн человек. При этом за счет налогообложения их доходов в бюджет поступило 130 млрд рублей. Таким образом, можно подвести следующие основные итоги 2020 года по эксперименту с самозанятыми. Во-первых, в результате внедрения нового налогового режима происходит постепенное узаконивание значительной части «серого сегмента» рынка труда. Люди получают возможность работать легально, доказывать свои доходы, брать кредиты и ипотеку, и это очень важно. Во-вторых, налогообложение самозанятых становится источником ощутимых финансовых поступлений в бюджет, ранее все эти средства в бюджет не поступали. В-третьих, многие компании регистрируют как самозанятых тех неоформленных сотрудников, с которыми прежде рассчитывались зарплатой «в конверте». В-четвёртых, неожиданно успешным оказалось внедрение налогового режима в регионах страны: вопреки прогнозам, не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах происходит массовая регистрация самозанятых», — отметил Зорин.

Однако, считает эксперт, государству стоило бы дать законодательную гарантию, что в течение срока исковой давности к новому самозанятому не возникнут вопросы относительно его аналогичной деятельности за период до регистрации в данном качестве. Такая гарантия позволила бы расширить вовлеченность населения в данный налоговый режим.