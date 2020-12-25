Петрозаводск, , 14:44 — REGNUM Власти Республики Карелия прописали условия, которые должны соблюдать все приезжающие в регион с 25 декабря 2020 года. При посещении региона гости Карелии должны иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 и сообщить властям о своем приезде. Об этом 25 декабря сообщили глава Карелии Артур Парфенчиков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Гости республики обязаны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за два дня до прибытия в Карелию, а также сообщить о своем приезде по телефону: 8−800−201−06−57.

«Тем, кто приезжает в Карелию в служебную командировку, также необходимо иметь при себе свежую справку с отрицательным результатом теста», — уточнил Парфенчиков.

Кроме того, прописаны новые рекомендации для жителей городов и районных центров республики старше 65 лет. Для них власти региона рекомендуют продлить больничные листы на новый срок: с 26 декабря 2020 года по 8 января 2021 года, а также с 9 января года по 22 января 2021 года.

«Кроме того, до 1 марта жители Карелии смогут получать все положенные им республиканские выплаты без дополнительных подтверждений», — уточнил глава региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии выявили еще 379 инфицированных коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Карелии отменили ПЦР-тест на ковид для туристов