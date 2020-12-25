Москва, , 14:32 — REGNUM Любовь Соболь — известный провокатор, считает директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя задержание сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.

Ранее о возбуждении уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища в отношении Любови Соболь рассказал в своем Твиттере ее адвокат Владимир Воронин.

«В отношении Соболь возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, связанное с насилием или угрозой его применения). Ее увезли из дома на допрос», — в последствии пояснил он.

«Я полагаю, что Любовь Соболь прочитала реакцию властей на свое безобразное поведение Учитывая то. что грядут выборы в Государственную думу можно было бы подумать, что Любовь Соболь хочет сделать ставку на себя, как депутат, но это не так. На самом деле для нее важно показать спонсорам, что франшиза ФБК небесполезна, что в нее надо продолжать вкладывать деньги, и, может быть, они пойдкут на выборы в Госдуму. На самом деле, они не хотят этого, потому что понимают, что проиграют. А так можно «срубить» денег на этих внешне значимых пиар-мероприятиях», — отметил директор ЦПА.

«Словом, Любовь Соболь опять нарвалась на скандал, чтобы спровоцировать приговор самой себе, а потом опять обвинять власть в том, что ее не пускают на выборы». — завершил свой комментарий Павел Данилин.