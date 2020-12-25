Красногорск, , 14:38 — REGNUM Из-за продолжительного снегопада на дороги Подмосковья для уборки вывели 1,3 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Всего с 8.00 до 13.00 в регионе было очищено около 7 тыс. километров. Помимо этого, около 9,6 километров областных дорог было обработано противогололедными материалами, отметил рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Всего в работах задействованы более 1,8 тысячи дорожных рабочих и 1,3 тысячи единиц специализированной техники. Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды», — заявил Гержик.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь

Читайте развитие сюжета: На улицы Подмосковья вышло рекордное количество спецтехники