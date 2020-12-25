Москва, , 14:31 — REGNUM Новая разновидность коронавируса, которая ранее была выявлена на территории Великобритании, является незначительной мутацией SARS-CoV-2, которая не влияет на эффективность препаратов и вакцин от него. Об этом 25 декабря заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

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«На данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно, и его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин», — сказала она в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время 58% совокупного населения России привито от гриппа, задача по вакцинации в текущем году практически выполнена.