Пермь, , 14:26 — REGNUM Массовая вакцинация жителей Пермского края от коронавируса начнётся в январе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Такие сведения на заседании краевого оперштаба огласила и.о. главы минздрава Прикамья Анастасия Крутень. Ожидается, что в начале года регион получит более 100 тыс. доз вакцины.

Вакцина, как надеются чиновники, будет доступна почти во всех муниципалитетах. Для её хранения закупили 45 спец-холодильников. 31 уже установили, а ещё 14 оборудуют к концу 2020 года. Для перевозки приобрели термоконтейнеры. Оборудование закупили за счёт краевого бюджета.