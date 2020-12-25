Махачкала, , 14:25 — REGNUM Муфтият Дагестана выиграл судебный процесс о защите деловой репутации в связи с распространением в социальных сетях информации о незаконном изъятии организацией земельных участков. Сведения признаны не соответствующими действительности, на их распространение наложен запрет, сообщили 25 декабря в пресс-службе духовенства.

Ранее ряд пользователей Facebook и Instagram распространили сообщения с обвинениями в адрес муфтията Дагестана в незаконном изъятии земель и разрушении строений, находящихся в частной собственности.

В публикациях также рассказывалось о якобы выявленном сотрудниками регионального управления ФСБ мошенничестве, в результате чего у организации было изъято 18 земельных участков. В этой связи духовенство обратилось в суд с заявлениями о защите деловой репутации.

«Советский районный суд Махачкалы признал вышеуказанные сведения не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию муфтията РД и наложил запрет на их распространение на территории РФ», — сказано в сообщении.

В правоохранительные органы также поданы заявления для привлечения к ответственности лиц, распространивших указанные сведения.