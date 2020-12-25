Москва, , 14:23 — REGNUM Стоимость строительства в России подорожает на 5−7% из-за нехватки мигрантов. Об этом журналистам заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

«У нас зарплата подорожала из-за отсутствия мигрантов в два раза, значит, стоимость строительства подорожает в среднем на 5−7%», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что зарплата рабочих составляет до 25−30% в себестоимости строительства.

Вице-премьер заверил, что власти разрабатывают точечные решения по вопросу нехватки рабочей силы на строительных площадках в стране. Он подчеркнул, что пандемия коронавируса нашла отражение в удорожании строительства в виде срыва поставок строительных материалов.