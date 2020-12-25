Санкт-Петербург, 25 декабря 2020, 14:26 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга официально подтвердил вину историка Олега Соколова в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Это произошло во время оглашения приговора Соколову, передает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Во время оглашения судья Юлия Максименко подробно перечислила действия подсудимого во время совершения им преступления. Она указала, что на допросе под видеозапись с использованием манекена Соколов смог детально рассказать о своих действиях в ночь на 8 ноября 2019 года — как и куда стрелял в свою жертву, как поступил с телом.
Судья указала, что на последующих допросах обвиняемый неоднократно заявлял, что совершил преступление в состоянии аффекта и якобы не помнит четко, что было. Напомним, экспертиза не подтвердила аффект у Соколова.
Кроме того, судья зачитала показания свидетелей и экспертиз, которые были проведены в рамках доследственной проверки, следствия и в ходе судебного разбирательства.
«Суд установил вину Соколова в совершении убийства», — зачитала судья.
Оглашение приговора продолжается. Напомним, обвинение требует для Соколова 15 лет в колонии строгого режима.
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