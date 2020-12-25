Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга официально подтвердил вину историка Олега Соколова в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Это произошло во время оглашения приговора Соколову, передает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Олег Соколов в суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Во время оглашения судья Юлия Максименко подробно перечислила действия подсудимого во время совершения им преступления. Она указала, что на допросе под видеозапись с использованием манекена Соколов смог детально рассказать о своих действиях в ночь на 8 ноября 2019 года — как и куда стрелял в свою жертву, как поступил с телом.

Судья указала, что на последующих допросах обвиняемый неоднократно заявлял, что совершил преступление в состоянии аффекта и якобы не помнит четко, что было. Напомним, экспертиза не подтвердила аффект у Соколова.

Кроме того, судья зачитала показания свидетелей и экспертиз, которые были проведены в рамках доследственной проверки, следствия и в ходе судебного разбирательства.

«Суд установил вину Соколова в совершении убийства», — зачитала судья.

Оглашение приговора продолжается. Напомним, обвинение требует для Соколова 15 лет в колонии строгого режима.

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