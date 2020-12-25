Каменск-Уральский, Свердловская область, , 14:25 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) ветерану Великой Отечественной войны выдали предусмотренную указом президента выплату после городской прокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Ветеран участвовал в ликвидации националистического подпололья на территории Литвы с 1949 по 1951 год. Согласно федеральному законодательству, он относится к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Однако в пенсионном фонде отказались выдавать гражданину выплату в 75 тыс. рублей, предусмотренную указом президента в связи с 75-летием Победы.

Прокуратура по итогам проверки направила исковое заявление в суд, там удовлетворили требования прокурора. Ветерану выплатили положенные деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее транспортная прокуратура добилась выплат красноярским медикам за пациентов с COVID-19. Было перечислено 21,7 млн рублей.

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