Москва, , 14:19 — REGNUM Наиболее прибыльные профессии, позволяющие гражданам, выйти на пенсию миллионерами, — это стримеры, прорабы, продюсеры блогов и няни-гувернантки в богатых семьях, сообщает РБК со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

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По данным исследования экспертов института, в этих сферах за год можно получать от 1,4 млн рублей. Одной из прибыльных является профессия стример и киберспортсмен — в год они получают почти 900 тыс. рублей.

Зарплата прорабов колеблется от 828 тыс. до 3 млн руб. в год. Косметолог получает от 817 тыс. до 4,4 млн руб. Продюсер блогов — от 924 тыс. до 3 млн руб. Самая высокооплачиваемая профессия — няня-гувернантка с зарплатой от 1,1 до 3,6 млн руб. в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым высокооплачиваемым в России является труд «нефтяников и газовиков».

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