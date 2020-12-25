Волгоград, , 14:18 — REGNUM В Волгоградской области 25 декабря подтвердили 279 случаев заражения коронавирусом. Это на два случая больше, чем за предыдущие сутки и стало новым рекордным значением. В стационарах находятся 6127 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В лечебные учреждения госпитализированы 6069 взрослых и 58 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1309 пациентов. В целом в Волгоградской области выявлен 33 тыс. 771 носитель инфекции, выздоровели 32 тыс. 035 человек, в том числе 262 завершили лечение за минувшие сутки.

Зарегистрировано пять летальных исходов. Всего в Волгоградской области скончались 427 пациентов.