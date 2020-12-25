Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге досрочно выполнена годовая норма осадков. Произошло это 21 декабря, когда в «копилке» небесной влаги набралось 639 мм осадков. Об этом 25 декабря сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Снег у Михайловского замка Дарья Драй © ИА REGNUM

«На текущий момент в городе на Неве выпало уже 648 мм дождя и снега. Следует сказать, что это довольно обычный показатель (102% от нормы), так как годовая норма осадков составляет 637 мм», — уточнил синоптик.

Однако эти значения далеки от рекордов, например, в 1853 году было всего 308 мм влаги, а не так давно, в 2016 году, было существенно больше — 865 мм осадков.

«До конца года в Санкт-Петербурге выпадет еще около 5−8 мм осадков», — подытожил Леус.

Отметим, по данным УГМС СЗФО, 26 декабря в городе на Неве ожидается снег, днем небольшой. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток −3…−5 градусов. На дорогах гололедица, снежные накаты. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.

В воскресенье 27 декабря ночью местами пройдет слабый снег, изморозь. Ночью и утром туман. Ветер переменный слабый, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха ночью −9…−11 градусов, в пригородах местами до — 15 градусов, днем −6…−8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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