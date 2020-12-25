Рустави, , 14:20 — REGNUM Сотрудники «Стамбульского рынка» в Рустави вышли на акцию протеста, требуя от властей разрешить открыться вещевым рынкам. Об этом 25 декабря сообщает интернет-издание Netgazeti.

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Протестующие отметили, что ранее власти Грузии пообещали разрешить работать рынкам к Новому году, но потом отказались это выполнить.

«Мы ждали 24 декабря, чтобы продолжить работу. Однако, надежды не осталось. У нас есть долги перед банками», — сказал журналистам один из участников акции.

Стоит отметить, что в Грузии с 24 декабря по 2 января 2021 года приостановили действие ряда карантинных ограничений. В эти дни разрешили открыться торговым центрам, а также магазинам, торгующими непродовольственными товарами. На вещевые рынки это не распространяется.

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