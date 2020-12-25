Ростов-на-Дону, , 14:15 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного гололёда. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 25 декабря.

Синоптики прогнозируют в вечерние часы и до конца суток 25 декабря, а также ночью и днём 26 декабря сильный гололёд и гололёдно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В непогоду водителям рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок, пешеходам — быть внимательными и осторожными, перед выходом на улицу подготовить обувь.