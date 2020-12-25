Москва, , 14:15 — REGNUM Облачная погода и небольшие снегопады ожидаются в столице России во время новогодней ночи. Об этом 25 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем, что в Москве будет облачная погода с небольшими снегопадами. В то же время — это не сплошной снег», — приводят его слова «Известия».

Также синоптик рассказал, что температура воздуха в ночь на 1 января 2021 года в Москве составит 0… — 2 °C, ветер будет слабым и переменным, а атмосферное давление около 750 мм рт. столба.

При этом Синенков уточнил, что на неделе перед Новым годом температура воздуха в столице России составит — 5… — 10 °C и потепление произойдет 30 и 31 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что 25 декабря в Москву придет североатлантический циклон «Грета», который принесет с собой снегопад, в результате чего выпадет до 11 мм осадков, или пятая часть их месячной нормы.

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