Тирасполь, , 14:22 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в штабе миротворцев в Приднестровье. Об этом руководитель приднестровской делегации в Объединённой контрольной комиссии (ОКК) Олег Беляков сообщил на встрече с президентом Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским 25 декабря.

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Он уточнил, что носители нового коронавируса выявлены в штабе среди российских представителей, в приднестровском сегменте специалисты проводят тестирование. Из-за вспышки заболевания 24 декабря не состоялось заседание ОКК — коллективного руководящего органа миротворческой операции.

«Проведена ротация личного состава. В целом ситуация контролируема, работа ведется в штатном режиме», — цитирует Белякова пресс-служба президента Приднестровья.

Он добавил, что массового заражения COVID-19 среди военнослужащих не было. К настоящему моменту заболевание было выявлено у 54 приднестровских миротворцев, 38 из которых уже здоровы.

Отметим, ОКК составляют представители России, Молдавии и самого Приднестровья.