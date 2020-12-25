Анкара, , 14:12 — REGNUM Апелляционный суд Турции 25 декабря снял блокировку доступа к сервису Uber и позволил данной системе продолжить работу. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Апелляционный суд отменил блокировку доступа к Uber. После снятия блокировки Uber сможет продолжать работу по всей Турции», — заявили в апелляционном суде.

«Мы преданы нашему делу в Турции и рады, что апелляционный суд предоставил нам возможность продолжить нашу транспортную деятельность. Теперь граждане Турции смогут установить наше приложение на свои смартфоны и вызывать такси в любой точке страны», — отметил представитель компании Uber.

Напомним, с приходом Uber в Турцию в 2014 году в стране вспыхнуло недовольство водителей такси, которые начали жаловаться на недобросовестную конкуренцию. В 2018 году данное приложение было запрещено в Турции решением апелляционного суда.