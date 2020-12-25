Москва, , 14:05 — REGNUM Стабилизация ситуации с новым коронавирусом наблюдается в России на сегодняшний день. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью, показанном 25 декабря на телеканале «Россия 24».

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По её словам, у этого вируса свои законы, в том числе законы сезонности. Специалисты наблюдают это сейчас.

«Сегодня ситуация стабилизируется, в наших руках, чтобы она не вернулась к тому, что мы видели в начале ноября и в середине», — сказала Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора заявила также, что врачи уже поняли, что нужно делать для победы над заболеванием COVID-19.

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