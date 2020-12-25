село Октябрьское, , 13:59 — REGNUM В Оренбургской области Следственный комитет расследует убийство супружеской пары. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, ближе к вечеру 24 декабря в селе Октябрьском в частном доме обнаружили тела с колото-резаными ранениями. Погибшим было 58 и 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, тела были найдены после тушения пожара. Силовики считают, что людей убили и после этого подожгли дом.

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