Москва, , 14:00 — REGNUM В настоящее время 58% совокупного населения России привито от гриппа, задача по вакцинации в текущем году практически выполнена. Об этом 25 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Сегодня могу сказать, что 58% совокупного населения Российской Федерации привито против гриппа, задачу мы практически выполнили», — заявила она, добавив, что было соответствующее поручение президента России Владимира Путина.

Также Попова подчеркнула, что выполнение данной задачи является крайне важной, так как объединение двух вирусов (гриппа и SARS-CoV-2 — ред.), по ее словам, может быть «крайне неприятным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что план вакцинации жителей России в соответствии с национальным календарем прививок в текущем году был выполнен, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.