Тюмень, , 13:57 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 165 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 170 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 декабря коронавирусом заразились 22 419 человек. Выздоровели 21 025 человек, 192 пациента с COVID-19 скончались (на одного человека более, чем днём ранее).