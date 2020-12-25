Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM За последнюю неделю наибольший процентный прирост выявленных случаев коронавируса в СЗФО зафиксирован в Псковской области: +16%, или +2 854 человека. Об этом сообщил 25 декабря Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), подсчитавший количество выявленных случаев за период с 19 по 25 декабря.

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В Санкт-Петербурге (+26 281) и Вологодской области (+2569) зафиксировано по 14% прироста за неделю. В Карелии число инфицированных увеличилось на 12%, или на 2689 человек.

«В Новгородской и Калининградской областях отмечен рост на 9% (+ 1461 и +1415 соответственно), в Республике Коми и Ленинградской области — на 8% (+2009 и 1592 соответственно), в Архангельской области — на 7% (+2727), в Мурманской области — 6% (+1955)», — отметили в ИЦК.

Самая благополучная ситуация на минувшей неделе сложилась в Ненецком автономном округе (НАО). Там количество новых носителей увеличилось всего на 3%, или на 23 человека.

В целом в СЗФО за неделю выявлено 45 575 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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