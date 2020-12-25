Льгов, Курская область, , 13:51 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении главы города Льгова Курской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. Чиновника подозревают в присвоении средств, совершённых с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в апреле 2020 года градоначальник отдал незаконное распоряжение, в котором обязывал директоров трёх школ Льгова заключить фиктивные договоры поставки строительных материалов через знакомого ему индивидуального предпринимателя. На расчётный счёт «подрядчика» нужно было перечислить 130 тысяч рублей. Затем деньги обналичили и передали чиновнику.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.