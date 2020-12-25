Серпухов, Московская область, , 13:47 — REGNUM Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну вынесен обвинительный приговор. Сегодня, 25 декабря, Подольский городской суд Московской области признал его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений.

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В результате ему было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Шестун должен будет заплатить штраф в размере 49 млн рублей. Также суд лишил его права занимать руководящие должности сроком на три года.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун был задержан и помещён под арест в июне 2018 года. Его обвинили сразу по четырём статьям УК РФ. Ему инкриминируют мошенничество, легализацию денежных средств, полученных преступным путём, незаконную предпринимательскую деятельность и получение взятки на сумму более 9,9 млн рублей за общее покровительство.

В ходе рассмотрения дела в суде гособвинение потребовало оштрафовать Шестуна на 50 млн рублей и взыскать с него 64 млн рублей.