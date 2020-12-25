Кострома, , 13:47 — REGNUM В Костромской области «новогодние» выплаты на детей получили почти все родители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении Пенсионного фонда по региону.

Материальную поддержку в размере 5 тысяч рублей начислили на 56 190 детей в возрасте до 8 лет, это 99,6% от их общего числа. На эти цели из федерального бюджета для Костромской области было выделено 280 миллионов рублей.

Напомним, о разовой выплате в ходе пресс-конференции 17 декабря 2020 года рассказал Владимир Путин. Средства на счета костромских родителей начали поступать через три дня после заявления президента — 21 декабря.

Деньги автоматически зачисляются на счёт, указанный родителями при получении летних мер поддержки, связанных с пандемией. Однако, если кто-то из родителей, имеющих право на получение материальной помощи, ранее не обращался с заявлением, то это необходимо сделать на портале госуслуг. Приём заявлений продлится до 1 апреля 2021 года. В случае, если родители хотят получить 5 тысяч рублей до Нового года, заявление необходимо подать в срок до 27 декабря.

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