Москва, , 13:52 — REGNUM Российским специалистам нужна неделя, чтобы завершить разработку тест-системы, способной выявлять мутации нового коронавируса. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью, показанном 25 декабря на телеканале «Россия 24».

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Она отметила, что пока тест-систем, которые могли бы различать версии коронавируса, видеть именно его мутации, нет. Но институты Роспотребнадзора уже занимаются этой проблемой, она не является слишком сложной.

«Я уверена, что в течение недели мы это сделаем», — сказала Попова.

Отечественные системы диагностики выявляют коронавирус в любом его варианте, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мутировавший вариант коронавируса выявили в Великобритании. Предварительные исследования показали, что он распространяется быстрее, чем уже известные штаммы.

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