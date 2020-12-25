Тбилиси, , 13:49 — REGNUM Заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе призвал жителей страны из-за пандемии на Новый год не ходить в гости и встречать праздник в узком семейном кругу. Обращение, как сообщает пресс-служба правительства, врач сделал 25 декабря в ходе брифинга.

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«Давайте встретим Новый год семьями в самом тесном кругу. Даже внукам не нужно ходить к бабушкам и дедушкам», — обратился Имнадзе к жителям Грузии.

Он также выразил сожаление, что предстоящий праздник из-за пандемии станет исключением из всех других новогодних праздников.

Стоит отметить, что власти Грузии в новогоднюю ночь решили отменить комендантский час. В это время будут проходить праздничные концерты, но зрители их смогут увидеть только в онлайн-режиме.

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